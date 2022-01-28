Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Наказание также коснется тех, кто совершил преступление против нескольких детей

Педофилов-рецидивистов ждет пожизненное заключение под стражу. Соответствующий закон сегодня, 28 ноября, подписал президент Владимир Путин.

Пожизненный срок будут получать те, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка (младше 18 лет). Также закон коснется педофилов, которые совершили преступление впервые, но против нескольких детей.

Напомним, ранее на пожизненное осуждали за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет.

Отмечается, что предлагаемые ранее поправки о смертной казни для педофилов-рецидивистов и о пожизненном ношении ими электронных браслетов отклонены.

Ранее депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о пожизненном тюремном заключении для педофилов-рецидивистов.

«Защитит ли детей новый закон о пожизненном заключении педофилов?» — читайте рассуждение корреспондента ИА «Первое областное» о принятии закона.

Напомним, в Челябинской области 237 человек находятся под надзором после отбывания наказания за педофилию. Избежать рецидива помогает только тотальный контроль.

