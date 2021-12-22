Владимир Путин изменил правила индексации материнского капитала

С февраля 2022 года его начнут пересчитывать по реальной инфляции

Президент Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции. Новые правила исчисления начнут действовать с 1 февраля 2022 года, сообщает РИА Новости.

Теперь размер материнского капитала начнут пересматривать каждый февраль, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

В том же порядке начнут пересчитывать и размер остатка маткапитала.

В 2022 году в Челябинской области будут выплачивать новое пособие на детей — оно положено семьям, где родился второй ребенок.

