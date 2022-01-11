Судебным приставам разрешили оставлять должникам прожиточный минимум

Отделения ФССП по всей Челябинской области уже начали принимать заявления

В 2021 году Госдума внесла поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», обязывающие при взыскании задолженности учитывать интересы заемщиков с низким доходом. Если прежде приставы забирали до 50% любых доходов, то уже с 1 января 2022 они должны оставлять человеку прожиточный минимум. Но при условии, что тот подаст личное заявление с просьбой сохранить деньги на его счете.



Куда писать заявление и кто не сможет воспользоваться новой льготой, читайте в материале ИА «Первое областное».

КОМУ ПОМОЖЕТ НОВОВВЕДЕНИЕ

Новое правило облегчит жизнь далеко не всех должников. Есть целый список финансовых обязательств, по которым приставы смогут по-прежнему списывать до половины дохода. Среди них:

— алименты;

— возмещение ущерба, причиненного во время преступления;

— возмещение вреда здоровью;

— компенсация морального вреда;

— компенсация вреда в связи со смертью кормильца;

— уплата административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера;

— требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные формы;

— задолженность по всем видам коммунальных платежей.

«Процентов на 80 обновленный закон будет касаться должников-пенсионеров. Они имеют невысокий доход. Если забрать у них половину, то жизнь фактически не на что», — рассказал ИА «Первое областное» челябинский адвокат по финансовым спорам Вячеслав Курилин.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ



Чтобы воспользоваться новым правом, должнику нужно подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется его исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные:

— фамилию, имя, отчество (при его наличии);

— гражданство;

— реквизиты документа, удостоверяющего личность;

— место жительства или место пребывания;

— номер контактного телефона;

— дату и номер исполнительного производства;

— реквизиты банковского счета, а также наименование и адрес банка.

«Все отделения ФССП на Южном Урале уже начали принимать заявления должников. Человек может подойти на личный прием, но для этого лучше записаться заранее. Или может отправить свое заявление через портал „Госуслуги“», — говорит сотрудник пресс-службы управления ФССП по Челябинской области Ирина Кузнецова.

Адреса отделений на Южном Урале и их телефоны опубликованы на сайте ФССП. Адреса челябинских отделений можно посмотреть ниже.

КАКУЮ СУММУ МОЖНО СОХРАНИТЬ

Неприкасаемый минимум равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения на территории России. Эта величина меняется один раз в квартал. Сейчас она составляет 13 793 рубля.

Региональный прожиточный минимум в Челябинской области немного меньше и составляет 12 тысяч 957 рублей. Однако приставы будут равняться на федеральные показатели.

А в регионах, где прожиточный минимум выше общероссийского, должники смогут сохранить еще больше.

ОДИН БАНК, ОДИН СЧЕТ

Многие люди сейчас имеют несколько видов дохода. Например, тот же пенсионер может получать пенсию и зарплату. Тонкость нововведения в том, что должник имеет право защитить от списаний всего один банковский счет.

«Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения», — говорит Ирина Кузнецова.

Если деньги удерживает не банк, а бухгалтерия на работе — письмо направят бухгалтеру.

ЕСЛИ МИНИМАЛКИ МАЛО

Если на содержании у должника есть родственник-инвалид или другие иждивенцы, например, дети, неприкасаемый минимум можно повысить. Правда, для этого человеку придется обращаться в суд.

Судья оценит финансовое состояние должника и сам обозначит предельную сумму.

Ранее мы писали про многодетную мать из Миасса, которая взяла два займа в микрофинансовой организации — на 10 и на 7 тысяч рублей. Рассчитаться полностью с кредиторами женщина не смогла, и теперь с нее требуют 350 тысяч. Женщина вынуждена отдавать половину зарплаты за свои долги. Для нее и людей, попавших в схожую ситуацию, новый закон — единственный шанс сохранить свой доход на приемлемой уровне.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

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Металлургический район: ул. 50 лет ВЛКСМ, 4; тел. 8 (351) 721-59-63, 255-34-14.

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