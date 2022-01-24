В Челябинской области владельцы вкладов от 700 тыс. рублей заплатят налог

В расчет принимается суммарный доход физлиц по всем банковским депозитам

В этом году южноуральцы, имеющие банковские вклады в РФ в сумме от 700 тыс. рублей и более, впервые получат уведомления от налоговой службы с требованием оплатить НДФЛ в размере 13% с полученного ими дохода (с процентов). Новый налог заплатят владельцы депозитов от 700 тысяч рублей, сообщает РБК.

Налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов, действует с 1 января 2021 года, но впервые налог с полученного дохода нужно будет уплатить в 2022 году. Как сообщили в УФНС России по Челябинской области, в настоящее время в ведомство поступает информация от банков, ведущих деятельность на территории Челябинской области, на основании которой будет произведен расчет налоговых выплат. Декларацию в налоговую службу подавать не потребуется, процесс будет выстроен по аналогии с уплатой имущественных налогов физлицами.

«Изначально рассматривалась возможность взимать НДФЛ в размере 13% исходя из суммы вклада, если ее размер превышает 1 млн рублей, но в дальнейшем налоговая служба пересмотрела подход и установила, что уплата нового налога будет происходить непосредственно с полученного дохода — с начисленных процентов. Таким образом, под действие уплаты нового налога попало еще большее число вкладчиков. Считаю, данная мера увеличит отток денег с банковских вкладов: перераспределение средств произойдет в пользу фондового рынка, в связи с чем в ближайшее время увеличится число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и активируется покупка облигаций», — говорит доцент кафедры «Экономика, финансы, управление» уральского филиала Финансового института Надежда Колпакова.

По ее словам, для банковского сообщества введение нового налога с дохода по вкладам несет большие риски. Уже сегодня некоторые кредитные организации прогнозируют отток средств с депозитов. Многое зависит от категории вкладчиков: более молодые и прогрессивные выведут деньги в пользу более доходных облигаций, консервативная часть населения, представленная в основном людьми пенсионного возраста, продолжит хранить средства на банковских счетах, заплатив необходимые налоги, говорит эксперт.

Рассчитать, нужно ли платить налог, несложно. 1 января 2021 года ключевая ставка составляла 4,25% годовых. Поэтому к концу 2022 года налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42,5 тыс. рублей.

«Допустим, у вкладчика изначально было на депозите от 710 тысяч рублей, а процент по вкладу при этом составлял 4,5%. Также допустим, что после этого в августе он переложил деньги на промовклад под 8%. Подразумевается также и ежемесячная капитализация процентов. При таком сценарии процентных доход за год может оказаться 42 850 рублей. Таким образом, применяя указанную выше формулу, можно получить и сумму налога: 42 850 рублей минус 42 500 рублей. 13% от получившихся 350 рублей — это подлежащие к уплате 45,5 рубля», — поясняет замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

По данным Центробанка, жители Челябинской области хранят на банковских депозитах 503,5 млрд рублей (на 1 декабря 2021 года), из них 90% составляют рублевые вклады. И только 57,1 млрд рублей размещено в валютных банковских портфелях.

Предварительная информация о количестве клиентов банков, которые попадают под уплату нового налога, содержится в отчетах Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тыс. руб. Но статистика АСВ не отражает количество „уникальных вкладчиков“: если клиент имеет депозиты в нескольких организациях, он учитывается соответствующее число раз. На 1 декабря в России насчитывалось 239,9 млн „неуникальных“ вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) держали как минимум в одном банке свыше 1 млн рублей», — сообщили в АСВ.

В АСВ не предоставили данных по количеству вкладчиков с суммой на депозите более 700 тыс. рублей в Челябинской области, пояснив, что такой статистики по регионам РФ не ведется.