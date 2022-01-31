В Челябинской области вместо «Дикси» откроют магазины «Магнит»

Закрывать торговые точки сети начали в 2021 году

К середине 2022 года в Челябинской области планируют закрыть все магазины «Дикси». На их месте появятся магазины торговой сети «Магнит». Читатель «Первого областного» сообщил, что подготовка к закрытию началась еще в конце 2021 года.

«У нас рядом с домом закрылся магазин „Дикси“ по проспекту Победы, еще до Нового года. Перед закрытием продавали продукты питания и товары с большими скидками — 50—60%. Закрыли очень быстро, за три дня. Распродавали остатки по очень низким ценам», — рассказал собеседник ИА «Первое областное».

В пресс-службе торговой сети «Магнит» сообщили, что закрытия магазинов не будет. Проведут ребрендинг и смену формата.

«Магазины не закрываются. Произойдет ребрендинг. В ближайшее время все магазины, которые работали под брендом „Дикси“, будут переформатированы в „Магниты“. Решение принято в соответствии со стратегией развития», — сообщила ИА «Первое областное» руководитель по внешним коммуникациям сети «Магнит» Регина Елагина.

По данным 2ГИС, в настоящий момент в Челябинске работает 31 магазин «Дикси», по всему региону — 87 торговых точек.

О возможном поглощении «Дикси» «Магнитом» стало известно летом 2021 года. Тогда ПАО «Магнит» приобрело розничную сеть «Дикси». Стоимость сделки составила 87,6 млрд рублей. После ребрендинга «Магнит» пообещал сохранить рабочие места персоналу.

«Стратегия интеграции бизнеса наших компаний предполагает точечное переформатирование некоторых магазинов „Дикси“ в торговые точки „Магнит“. Решение по каждому магазину принимается на основании детального анализа. В Челябинске компания планирует в первом полугодии 2022 года постепенно переформатировать и провести ребрендинг торговых точек „Дикси“ ввиду более эффективной логистики и расположения РЦ и инфраструктуры „Магнит“ в Уральском регионе. В основном это будут магазины „у дома“ под брендом „Магнит“, а также дискаунтеры „Моя цена“ и „Магнит Косметик“. При этом персонал переформатируемых магазинов будет полностью сохранен, а покупатели увидят на прежних местах новые магазины и обновлённый ассортимент товаров на полке», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Магнит».

На момент сделки под управлением «Дикси» находилось 2438 магазинов «у дома» под брендом «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт» по всей России. До этого с 2019 года «Дикси» входила в холдинг «Бристоль».