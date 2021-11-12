Губернатор Челябинской области отменил режим нерабочих дней с 13 ноября

Ограничения на территории региона действовали с 30 октября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что режим нерабочих дней отменяется на территории региона с 13 ноября.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, — они дали свои результаты. Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуации. Кстати, мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей — это тоже результат тех решений, которые мы принимали. Так что следующая неделя с точки зрения трудового расписания будет обычной», — пояснил губернатор.

Первоначально нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены по всей России. К концу этого срока региона получили право продлять особый режим. Оперативный штаб по ковиду в Челябинской области воспользовался этим правом и продлил нерабочие дни до 12 ноября.

Выводить студентов с дистанта также начали отдельные вузы.

Напомним, с 18 октября в регионе действуют ограничения при проведении развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. В места массового скопления людей требуются QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. С 30 октября посещать все ТРК жители смогут только при наличии QR-кода.

