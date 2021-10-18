В театр по QR-кодам: «рабочая» система и «перегибы на местах»

Мы решили посмотреть, как действует система QR-кодов в первый день действия новых правил, и отправили корреспондентов в Челябинский академический театр драмы

Организаторы массовых мероприятий до сих пор нервно вздрагивают от мыслей о новых мерах контроля. Вход по QR-кодам коснулся и челябинских театров. Мы понаблюдали сегодня, 18 октября, как работает новая система в крупнейшем театре Челябинска, чтобы понять, с какими трудностями могут столкнуться и зрители, и организаторы спектаклей и концертов.Когда мы подошли к дверям театра, почувствовали, будто стоим не у храма культуры, а у проходной воинской части или режимного объекта. На входе группками стоят люди и судорожно пытаются открыть QR-код на телефонах, или сжимают в трясущихся руках паспорта. А кто-то мнет в руках свернутую в несколько раз бумажку с тем же заветным кодом. Все немного переживают, ведь впервые сталкиваются с такой процедурой.Мы хотели пройти внутрь, узнать как все-таки обстоят дела там. Первое время все шло гладко. В фойе театра небольшая зона у входа была отделена от остального пространства рядом из стульев и желтой лентой. В итоге пришедший зритель оказывается в узком коридорчике. Здесь и скапливаются посетители в масках, потрясывая паспортами и телефонами. У самых дверей театра стоят специальные девушки с телефонами — сканируют QR-код через приложение, чтобы потом сверить с фамилией в паспорте.Вот женщина судорожно ищет паспорт в сумке, а потом смущенно сообщает, что с собой документа нет. Тогда контролеры соглашаются на любой документ, достоверно удостоверяющий личность — например, водительское удостоверение. К тому же рядом стоит небольшой столик, у которого стоят организаторы: именно туда отправляют тех, кто рискнул прийти на спектакль без QR-кода или без документов.Зрители растерянно оглядываются туда-сюда, пытаются побыстрее покончить со всей этой суматохой. Тем не менее, сколь-нибудь серьезных технических проблем мы не заметили: коды исправно сканировались, и все шло гладко.Однако в какой-то момент организаторы спектакля решили, что недостаточно готовы, чтобы показывать всю кухню журналистам. Нами заинтересовалась охрана. На наши попытки объяснить, что мы всего лишь журналисты и просто наблюдаем за происходящим и уж точно ни в коем случае не охотимся за личными данными зрителей, охранник лишь пожал плечами, не захотел ничего слушать и отвел нас к администратору театра.Администратор был так же непреклонен. Посмотреть на то, как люди идут на антрепризу «Не в свои сани не садись» нам в итоге запретили. Потребовали письменного разрешения от... того же администратора. А затем выдворили, порекомендовав не наживать себе проблем, ведь нас «уже записали на камеры наблюдения». Все это напоминало расследование на секретном военном объекте и добавило происходящему не столько серьезности, сколько комичности.Устраивать скандал на месте мы не стали, хотя выдворять людей из общественного места — поступок крайне странный. Возможно, организаторы просто перенервничали из-за новой системы прохода на спектакль.Что же касается самой системы, то в целом все работает вполне стабильно: сканирование кодов происходит относительно быстро, и люди попадают к гардеробу. Разве только у столика, куда «ссылают» зрителей без кода, люди толпятся и ждут хоть какого-то решения: кто-то показывает водительское удостоверение вместо паспорта и проходит, кому-то обещают вернуть деньги в кассе театра.Главное, что люди идут в театр, несмотря ни на какие ужесточения. Мельпомена совершенно точно осталась в выигрыше...