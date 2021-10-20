Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

Решение президент озвучил в ходе совещания с правительством РФ в режиме видео-конференц-связи

В России неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Такое решение в ходе совещания с правительством РФ озвучил в среду, 20 октября, президент Владимир Путин.

Как доложила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, в семи регионах заняты больше 95% коронавирусных коек — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская и Саратовская области. Также она предложила расширять список мест, в которые можно будет попасть только при наличии QR-кода.

«Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов», — заявила Татьяна Голикова.

Владимир Путин отметил низкий уровень вакцинации граждан от коронавируса. Это помогает болезни распространяться. «Разрывайте цепочку распространения вируса», — призвал президент. Также он поручил расширить объемы тестирований, не занижать статистику по заболевшим в регионах.

«Поддерживаю предложение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы», — заявил Владимир Путин.

Также президент призвал глав субъектов самостоятельно принимать решения и при необходимости вводить нерабочие дни уже с этой недели. Также он поддержал предложение о двухдневных выходных для тех, кто прививается от коронавируса.

Напомним, ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в рамках пресс-конференции предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Предложение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Решение президент озвучил в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи. В некоторых регионах, по мнению чиновника, нерабочие дни должны начаться еще раньше — с 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Татьяны Голиковой, а также поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса.