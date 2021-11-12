Студентов ЮУрГУ выводят с дистанционного обучения

Формат обучения изменится не у всех обучающихся

В Южно-Уральском государственном университете с понедельника, 15 ноября, завершается дистанционное обучение для части студентов. Об этом сообщил ректор университета Александр Шестаков.

«У нас на этой неделе все находятся на дистанционном образовательном процессе. Со следующей недели запустим студентов в университет. Тех, кто выполняет лабораторные работы, физиков, химиков, кому нужна работа с оборудованием», — сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Все остальные студенты до конца семестра будут находиться на дистанте, добавили в пресс-службе вуза.

Напомним, ранее власти Челябинской области заявили, что дистанционное обучение в школах всего региона будет отменено со следующей недели. Школьники вернутся за парты уже в понедельник, 15 ноября.

