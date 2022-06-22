Южноуральские депутаты просят правительство РФ увеличить выплаты на тушение лесных пожаров

Деньги направят на оплату труда сотрудников лесопожарных формирований

Заксобрание Челябинской области попросит правительство РФ увеличить объем выплат из федерального бюджета на тушение лесных пожаров. Как пояснил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, в бюджете региона недостаточно средств на оплату труда необходимого количества сотрудников лесопожарных формирований, сообщили в пресс-службе ЗСО.

На сегодняшний день по нормативам обеспеченности российских регионов лесопожарными формированиями, техникой и прочим инвентарем в Челябинской области численность таких подразделений должна составлять не менее 642 человек. На оплату их труда необходимо 160,2 миллиона рублей.

При этом на сегодняшний день региону на эти цели предоставляется лишь 59,1 миллиона рублей. Их хватает на оплату труда в пределах минимального размера только 237 сотрудников.

«Принимая во внимание поручения президента Российской Федерации по поводу предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий, Законодательное собрание Челябинской области просит рассмотреть возможность увеличения объема субвенции бюджету Челябинской области из федерального бюджета для увеличения численности лесопожарных формирований до установленных нормативов», — сообщил Вячеслав Евстигнеев.

В 2022 году Челябинской области на тушение пожаров выделено 74,4 миллиона рублей, 14,3 миллиона из которых — на противопожарные мероприятия, миллион рублей — непосредственно на ликвидацию пожаров и 59,1 миллиона рублей — на содержание лесопожарных формирований.

Общий объем выплаты на все мероприятия, предусмотренные Лесным кодексом РФ, бюджету Челябинской области в 2022 году составляет 326,2 миллиона рублей.

Напомним, в июле 2021 года в Карталинском районе бушевал сильный лесной пожар, жителей ближайших поселков удалось эвакуировать. Из 329 домов в Джабыке в это время сгорело 63, уцелело 266.

Ранее журналист ИА «Первое областное» встретилась с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.