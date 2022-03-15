В Челябинской области откроют две пожарные части возле Джабык-Карагайского бора

Пункты начнут работу с 1 апреля

В Челябинской области 1 апреля откроют две новые пожарные части. Они будут обслуживать территорию вокруг Джабык-Карагайского бора. Пункты разместятся в Карталинском и Кизильском районах, об этом губернатор Алексей Текслер доложил сегодня на окружном совещании в полпредстве президента.

Окружное совещание под руководством полпреда Владимира Якушева состоялось в режиме ВКС. На встрече с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, губернаторы регионов, руководители органов государственного контроля обсуждали риски возникновения в 2022 году чрезвычайных ситуаций природного характера.

Кроме планов по безопасному пропуску весенних вод собравшиеся обсудили и меры по противодействию и предупреждению природных пожаров. В Челябинской области в 2022 году открыта пожарная часть областной противопожарной службы в селе Кузнецком Аргаяшского района. Она обеспечивает безопасность санаторно-курортной зоны на озере Увильды.

С 1 апреля начнут работу еще две пожарные части в Карталинском и Кизильском районах. Они находятся вокруг Джабык-Карагайского бора. Также губернатор доложил об увеличении группировки сил и средств. Меры по их оснащению были приняты после природных пожаров летом 2021 года. Тогда от огня не удалось спасти 72 дома в поселках Джабык и Запасное Карталинского района.

«Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с главным управлением МЧС, подписаны все региональные соглашения с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Башкирии, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей. Выстроено взаимодействие с приграничными районами Республики Казахстан», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в области в два раза расширена система видеонаблюдения за лесной обстановкой для раннего обнаружение и тушения.