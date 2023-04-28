В поселке Джабык Челябинской области сделают дорогу к новому ФОКу В населенном пункте появятся три асфальтированные дороги за 59,8 млн рублей



Согласно техзаданию, подрядчикам предстоит сначала разобрать щебеночный слой на заявленных улицах, а после — заняться укладкой асфальта. Заказчиком закупок выступила администрация Карталинского района.



Начальная цена закупки на укладку асфальта на улице Элеваторной составляет 19,1 млн рублей, на улице Мира до выезда на Запасное улицы Окружной — 31,5 млн рублей. Еще 9,2 млн рублей готовы выделить на новые дороги от улицы Вокзальной до железнодорожного вокзала и от улицы Вокзальной до ФОКа.



Подрядчик, выигравший аукцион, должен завершить все работы до 31 августа 2023 года. Заявки на участие в торгах принимают до 5 мая.



Напомним, в прошлом году щебеночную дорогу от Парижа до Джабыка



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по югу региона отметил, что у дороги особая история.



Кроме того, в Джабыке весной 2022 года приступили к строительству В Челябинской области объявили три аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся асфальтированием дорог в поселке Джабык Карталинского района. Одна из них ведет к новому физкультурно-оздоровительному центру. Общая сумма лотов составила 59,8 млн рублей.Согласно техзаданию, подрядчикам предстоит сначала разобрать щебеночный слой на заявленных улицах, а после — заняться укладкой асфальта. Заказчиком закупок выступила администрация Карталинского района.Начальная цена закупки на укладку асфальта на улице Элеваторной составляет 19,1 млн рублей, на улице Мира до выезда на Запасное улицы Окружной — 31,5 млн рублей. Еще 9,2 млн рублей готовы выделить на новые дороги от улицы Вокзальной до железнодорожного вокзала и от улицы Вокзальной до ФОКа.Подрядчик, выигравший аукцион, должен завершить все работы до 31 августа 2023 года. Заявки на участие в торгах принимают до 5 мая.Напомним, в прошлом году щебеночную дорогу от Парижа до Джабыка заменили на асфальтированную . Средства на нее в августе 2021 года, во время посвященного лесным пожарам визита, выделил президент РФ Владимир Путин. Всего на 19 километров было потрачено 479 миллионов рублей.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по югу региона отметил, что у дороги особая история.Кроме того, в Джабыке весной 2022 года приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса . В центре должны оборудовать залы для волейбола, баскетбола и мини-футбола. В нем будут заниматься спортом местные школьники и любители здорового образа жизни из других сел.

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