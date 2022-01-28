Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели мальчика на пожаре в Южноуральске

Его результат оценит центральный аппарат ведомства

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту гибели четырехлетнего мальчика на пожаре в Южноуральске, сообщает центральный аппарат ведомства.

Напомним, накануне, 27 января, в квартире одного из домов города Южноуральска произошел пожар. В ходе тушения спасатели обнаружили тело 4-летнего мальчика. СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, региональным следственным управлением возбуждено и уголовное дело о халатности органов опеки (ч.2 ст.293 УК РФ) в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по контролю за неблагополучной семьей, в которой воспитывалось несколько детей, в том числе и погибший ребенок.

Напомним, погибший мальчик был известен южноуральцам по истории, случившейся летом 2021 года. Именно его спящим на обочине проезжей части обнаружили прохожие. Тогда семью «взяли на карандаш», назначили патронаж службой соцзащиты и административный штраф в размере 100 рублей. В октябре 2021 года органы опеки посчитали профилактическую работу с семей неэффективной и подали в суд на лишение матери родительских прав.

По данным СК, 1,5-годовалая сестра погибшего мальчика передана в социальное учреждение. 10-летняя дочь проживает у бабушки отдельно от матери. В суде рассматривается иск социальных служб о лишении женщины родительских прав. Ход и результаты расследования поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.