СК возбудил дело о халатности соцслужб после смерти мальчика на пожаре в Южноуральске

Фигурантов в деле пока нет

Следственные органы возбудили дело о халатности после смерти четырехлетнего мальчика на пожаре в южноуральской квартире. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия случилась накануне. На первом этаже в квартире вспыхнули мебель и вещи. К моменту прибытия первых подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе один ребенок. Однако во время разведки бригада газодымозащитной службы в соседней от горящей комнате нашла тело ребенка. На момент пожара ребенок находился дома один. Однако позже стало известно, что в квартире осталась и младшая, семимесячная девочка — малышка выжила и находится в больнице. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Теперь СК расследует еще одно дело — по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

«По данным следствия, работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок. Во время пожара ребенок находился в квартире без взрослых», — сообщили в региональном СУ СКР.

Мать погибшего мальчика своей вины в случившемся не видит.