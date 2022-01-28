Мать погибшего на пожаре в Южноуральске мальчика винит в случившемся соцслужбы

Знакомая семьи доставила вещи в больницу для семимесячной девочки, которую изъяли после трагедии

Мать погибшего на пожаре в южноуральской квартире отрицает свою вину в происшествии. Екатерина рассказала каналу Mash, что сообщала соцслужбам о проблемах с проводкой.

На месте трагедии женщина с взъерошенными волосами и синяком под глазом — это мать троих детей Екатерина, сын которой погиб на пожаре.

«Еще и меня обвиняют, якобы я устроила этот пожар. Это же мои дети, я такого не делала! У меня сверкала проводка, я просила, всех просила. Соцзащита ко мне приходила, МЧС. Проводку сделали только в зале. У меня все розетки сгорели. Когда окно разбили пожарные, я попыталась залезть, но меня остановил эмчеэсник, сын был завернут и лежал в углу на диване, а не в шкафу был заперт, как потом писали. Я все это время с ним разговаривала», — рассказала каналу Mash мать погибшего Виталика.

Трехэтажный многоквартирный дом загорелся днем 27 января. На первом этаже в квартире вспыхнули мебель и вещи. К моменту прибытия первых подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе 1 ребенок. Однако во время разведки бригада газодымозащитной службы в соседней от горящей комнате нашла тело ребенка. На момент пожара ребенок находился дома один. Однако позже стало известно, что в квартире осталась и младшая, семимесячная девочка — малышка выжила и находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

По трагической случайности погибший мальчик известен южноуральцам по резонансной истории: именно его в июле 2021 года спящим на обочине проезжей части нашли прохожие. Прокуратура города пыталась лишить мать прав на ребенка, но женщина отделалась 100-рублевым штрафом.



После случившегося у матери забрали двух дочерей.

Знакомая семьи Анастасия Волкова очень тяжело переживает трагедию. Она решила помочь семимесячной девочке и отвезла в больницу подгузники, одежду и смесь.

«О семье говорить ничего особо не хочу... Думаю, опека сама все расскажет, а к трагедии отношусь очень тяжело, так как и сама детей очень хорошо знала... Врачам свой номер я передала, буду помогать по возможности. По поводу похорон тоже разговариваю с людьми», — рассказала Первому областному информагентству Анастасия Волкова.