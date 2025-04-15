Глава Челябинска наградил учителей и девятиклассника, остановивших напавшего в школе № 145

Ранее они получили благодарственные письма от губернатора

Алексей Лошкин вручил почетные грамоты учителям и девятикласснику, остановившим нападавшего в школе № 145. Награды из рук главы Челябинска получили Николай Григорьев, Магомед Магомедов, Тигран Исингалеев.

«Вы — настоящие герои. Не растерялись, оперативно отреагировали, задержали нарушителя и, возможно, предотвратили последствия, о которых даже думать страшно. Особенно восхищен действиями Тиграна, который, не раздумывая, первым бросился на защиту и обезвредил хулигана. За вашу смелость хочу лично вас поблагодарить и выразить свое уважение»,— сказал Алексей Лошкин.





ЧП случилось 10 апреля. 25-летний парень в неадекватном состоянии ворвался в школу в Новосинеглазово. Он сломал турникет, повредил монитор вывода изображений с камер наблюдения. Учителя и подросток остановили его и передали полиции. В этой школе напавший не учился.

За героический поступок они получили благодарственные письма от губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Теперь к ним добавились почетные грамоты от главы Челябинска.