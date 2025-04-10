СК начал доследственную проверку после инцидента в челябинской школе

Дебошир передан медикам

Следователи СУ СКР по Челябинской области выясняют обстоятельства противоправных действий в образовательном учреждении, сообщили в ведомстве.

Напомним, 25-летний парень в неадекватном состоянии ворвался в школу № 145 в Новосинеглазово, сломал турникет, повредил монитор вывода изображений с камер наблюдения, был остановлен педагогами, а затем сдан в полицию.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате инцидента никто не пострадал, безопасность несовершеннолетних учащихся своевременно обеспечена.

На место также выехал прокурор Советского района Челябинска. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны образовательной организации.

В комитете по делам образования Челябинска рассказали, что педагоги и учащийся, остановившие правонарушителя, будут поощрены, а также назвали решительные действия учителей закономерным следствием антитеррористических учений, которые проходят сейчас в образовательных учреждениях города.

«Образовательные учреждения относятся к тем объектам, где всегда должен сохраняться режим повышенной готовности и бдительности. Этот случай подтвердил эффективность учений в рамках мероприятий по антитеррористической безопасности. Все службы и сотрудники учреждения сработали оперативно и слаженно», — прокомментировали в комитете по делам образования.

В полиции уточнили судьбу дебошира: после задержания парень передан медицинским работникам для определения состояния его психического здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства.