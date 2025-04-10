Минобр прокомментировал ЧП в челябинской школе

В ведомстве оценили действия охраны и педагогов

Неадекват, ворвавшийся в школу № 145, уже дает показания силовикам. На данный момент известно, что в этой школе он не учился. Что заставило его зайти в учебное заведение этим утром, пока не сообщается. Между тем ситуацию прокомментировали в Минобре.

«В школах области на системной основе проводятся проверки антитеррористической защищенности. На ближайшее время у нас намечены большие учения. Инцидент в школе № 145 будет разобран на межведомственной комиссии: мы посмотрим, почему хулиган смог пройти дальше охранника. Скорее всего, сработал человеческий фактор», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель министра образования Челябинской области Светлана Калимуллина.

Напомним, сегодня утром в школу № 145 ворвался молодой мужчина в неадекватном состоянии. Он выломал турникет, ворвался в кабинет директора и разбил компьютер. Хулигана скрутили мужчины-учителя Николай Григорьев и Магомед Магомедов, на помощь им пришел девятиклассник Тигран Исингалеев.

«Сотрудники школы и школьник не пострадали. Они большие молодцы. Мы, правда, очень рады, что у нас есть неравнодушные, активные педагоги, которые смогли отреагировать на сложную ситуацию», — замечает Светлана Калимуллина.

Учителей и школьника наградят.

Между тем во всех школах города по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина уже две недели проходят проверки антитеррористической защищенности и внеплановые учения, на которых отрабатываются в том числе действия в случае неправомерного проникновения на объект.

Образовательные учреждения не знают, где и когда будут проходить проверки, по какому сценарию.

Комиссия проверяет наличие охранных предприятий в школах, систем защиты, алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Образовательные учреждения относятся к тем объектам, где всегда должен сохраняться режим повышенной готовности и бдительности.