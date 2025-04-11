В Новосинеглазово вручили благодарственные письма губернатора учителям и подростку, скрутившим нападавшего в школе

Благодаря их действиям никто не пострадал

Сегодня, 11 апреля, в школе № 145 заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров вручил благодарственные письма Алексея Текслера учителям Николаю Григорьеву и Магомеду Магомедову, а также школьнику Тиграну Исингалееву.

«Героизм наши ребята на СВО каждый день совершают, а мы просто делали свое дело. Я вот раньше дзюдо занимался, навыки и умения пригодились», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Николай Григорьев.

Тигран Исингалеев — крепкий парень, мощный. Занимается тяжелой атлетикой. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» также признался, что героем себя не считает.

«Я быстро оценил ситуацию. Тот парень примерно моего роста, но на 20—30 кг меньше меня. Не сомневался в том, что ему могу уступить в бою», — сказал Тигран.

Благодарственное письмо он получает впервые. Говорит, что очень приятно получать такую награду. Он ее повесит в своей комнате, рядом со столом.

«Буду уроки делать и смотреть на нее. Она будет меня мотивировать на хорошую учебу», — то ли в шутку, то ли всерьез добавил Тигран.

ЧП случилось накануне. 25-летний парень в неадекватном состоянии ворвался в школу № 145 в Новосинеглазово, сломал турникет, повредил монитор вывода изображений с камер наблюдения, был остановлен педагогами, а затем сдан в полицию.