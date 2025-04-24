Владимир Путин наградил механика, врачей и спасателя из Челябинской области

Также назван новый заслуженный работник местного самоуправления

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди отмеченных россиян — пятеро южноуральцев. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Так, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присуждена механику «Треста Магнитострой» Алексею Аитову. Подобную награду, но уже за заслуги в области здравоохранения присудили двум заведующим Центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинской области — Станиславу Андриевских и Игорю Гладышеву.

Заслуженным работником местного самоуправления признан Валерий Смирнов. Напомним, до 22 января этого года он возглавлял аппарат администрации Челябинска. На этом месте его сменила Ирина Волковинская.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций почетное звание заслуженного спасателя присвоено начальнику поисково-спасательного отряда Троицка Николаю Лаврентьеву.