В школу в Новосинеглазово ворвался парень в неадекватном состоянии

Инцидент произошел в школе № 145

В Советском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства инцидента в школе № 145 поселка Новосинеглазово. По данным полиции, на территорию учебного заведения проник парень в неадекватном состоянии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии. Доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщили в Минобрнауки региона, неадекват, выломавший турникет, успел ворваться в кабинет директора и разбить компьютер.

Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии учитель основ безопасности и защиты Родины Николай Григорьев, преподаватель физической культуры Магомед Магомедов и девятиклассник Тигран Исингалеев.

Педагогов и школьника, которые обезвредили нарушителя, наградят.