К школе дети уже понимают, что подарки под елку кладут мама и папа. Но даже взрослые отпрыски не откажутся побывать в настоящей резиденции Деда Мороза и по возможности пожать волшебнику руку. Рассказываем, где в Челябинской области в эти дни можно встретить Мороза и его внучку Снегурочку.
ТРК И ЛЕДОВЫЕ ГОРОДКИ
В прежние годы лесной волшебник имел избушку на площади Революции и любил захаживать в крупные ТРК. В этом году Деда туда не пускают из-за пандемии. Искать волшебника здесь бессмысленно.
НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРАХ
Театры на Новый год в пандемию решили не закрывать. Спектакли для ребятни идут на всех сценических площадках города. Но хороводов у елки в этом году не водят. Дед Мороз есть, но поздравляет он всех со сцены — на расстоянии.
Где находится: новогодний репертуар описан в отдельном материале.
СКАЗОЧНАЯ ДЕРЕВНЯ «ГОРКА»
Именно здесь расположена главная резиденция Деда Мороза на Южном Урале. У Дедушки свой огромный и теплый терем, куда ребята и взрослые попадают после веселого зимнего квеста на улице с Бабой-ягой. В тереме ребят ждет отдельная интерактивная программа и сувениры от Деда Мороза. А напоследок здесь можно вдоволь накататься на горке — и ледянки дадут.
Забронировать посещение «Горки» можно с 7 по 10 января. Все билеты на более ранние даты распроданы.
Где находится: г. Копейск, пр. Победы, 49А (остановка «Огородная», неподалеку от магазина «Метро»).
«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ»
Еще одна резиденция Деда Мороза с красивым теремом находится под Магнитогорском. Дедушка каждый год приезжает сюда и привозит с собой сказочных персонажей. В этом году резиденция предлагает три квеста на выбор: «Приключения богатырей», «Хранители снов» и «Хроники Нарнии». Каждый участник получает подарок от Дедушки.
Где находится: озеро Банное, Башкортостан.
ХАСКИ-ЦЕНТР «АКВИЛОН»
Обычно семьи приезжают сюда, чтобы потискать пушистых собак и пройти веселый квест — в этом году он создан по мотивам фэнтэзи-вселенной «Варкрафт». Дети встретят здесь эльфов и орков, шамана. Но и Дед Мороз со Снегурочкой тоже будут — пожалуй, самые необычные в этом году. Каждому гостю Мороз раздаст сувениры, а также может вручить ребенку купленный вами и привезенный на квест подарок.
Праздничная программа идет до 10 января. Билеты нужно бронировать. 31 декабря хаски-центр не работает.
Где находится: пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная, 1Б, проезд по трассе М-5 (Челябинск — Уфа).
КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БУЯН»
Здесь планируют провести одну экскурсию для детей и взрослых с Дедушкой и Снегурочкой. Своего дома у сказочных персонажей в «Буяне» нет. Все игры будут проходить на улице. Зато ребят прокатят на лошадках и на санях. Проведут экскурсию по конюшне, где живут пони, верблюд и северный олень. А также напоят горячим чаем с бутербродами. Взрослых тоже прокатят на санках.
Группу желающих набирают на 8 января. Нужна предоплата.
Где находится: г. Челябинск, ул. Уфимские каменные карьеры, 43/1 (остановка ТК «Кольцо»).
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом