Самая большая горка на площади Революции снова работает

Власти Челябинска сообщили о завершении ремонта аттракциона

Днем 31 декабря власти Челябинска заявили, что в разгар праздника закрывают самую большую горку в ледовом городке на площади Революции.

То ли горку сломали, то ли конструкция изначально отличалась каким-то дефектом, но ее срочно решили отремонтировать. К счастью, на это ушло лишь несколько часов.

Около пяти часов вечера мэрия сообщила, что работы закончены — городок снова работает в полноценном режиме.

«Работы в ледовом городке завершены», — лаконично отчитались в пресс-службе.

Напомним, в этом году городок построен в космическом стиле. Его тематика приурочена к годовщине со дня первого полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с того дня, как Советский Союз поднял в небо первого космонавта.

Из-за пандемии коронавируса в городке запрещены культурно-массовые развлекательные мероприятия. Также этой зимой здесь не обустроена избушка Деда Мороза. Но мы узнали, где можно пожать руку живому волшебнику.