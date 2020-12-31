На главной площади Челябинска закрыли самую большую горку

Власти пообещали, что ее отремонтируют и снова откроют к вечеру

В ледовом городке на главной площади Челябинска идут экстренные ремонтные работы — самая большая горка не выдержала наплыва детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации города.

«Большая горка на площади Революции закрыта. Это связано с необходимостью исправления скатов. Чтобы привести их в порядок, требуется около двух часов. В новогоднюю ночь городок будет работать в полном объеме», — заверили сотрудники мэрии.

Напомним, в этом году городок построен в космическом стиле. Его тематика приурочена к первому полету человека в космос. В 2021-м году исполняется 60 лет, как Советский Союз поднял в небо первого космонавта.

Из-за пандемии коронавируса в городке запрещены культурно-массовые развлекательные мероприятия. Также этой зимой здесь не обустроена избушка Деда Мороза. Но мы узнали, где можно пожать рукавицу живому Волшебнику.