В ледовом городке на главной площади Челябинска идут экстренные ремонтные работы — самая большая горка не выдержала наплыва детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации города.
«Большая горка на площади Революции закрыта. Это связано с необходимостью исправления скатов. Чтобы привести их в порядок, требуется около двух часов. В новогоднюю ночь городок будет работать в полном объеме», — заверили сотрудники мэрии.
Напомним, в этом году городок построен в космическом стиле. Его тематика приурочена к первому полету человека в космос. В 2021-м году исполняется 60 лет, как Советский Союз поднял в небо первого космонавта.
Из-за пандемии коронавируса в городке запрещены культурно-массовые развлекательные мероприятия. Также этой зимой здесь не обустроена избушка Деда Мороза. Но мы узнали, где можно пожать рукавицу живому Волшебнику.