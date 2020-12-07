Кому в Челябинской области раздадут бесплатные подарки от Деда Мороза

Мешочки с конфетами можно получить в соцзащите после 16 декабря.

В Челябинской области вот-вот стартует раздача сладких подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Соцзащита уже закупила 165 тысяч сладких мешочков. Мы узнали, кому они предназначены и как забрать свой подарок.

В 2020 году подарки от соцзащиты получат дети в возрасте от 1 до 16 лет, которые относятся к одной из ниже перечисленных категорий:

— дети-инвалиды;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот;

— дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах;



— дети из малоимущих семей;

— дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения;



— дети — участники рождественских губернаторских ёлок, ёлки Губернатора Челябинской области на льду, губернаторских ёлок для спортсменов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— дети из Челябинской областной специальной общеобразовательной школы закрытого типа;

— дети из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства внутренних дел России по Челябинской области.

Кроме того, 2 500 подарков закуплены в рамках проекта «Необыкновенные Ёлки» для детей и молодежи с инвалидностью.

Еще 1 809 подарков получат дети, страдающие заболеваниями, требующими специализированного питания.

Ежегодная акция «Подарим Новый год детям» стартует 16 декабря. Начиная с этой даты, родители могут приходить за подарками в центры комплексной помощи соцзащиты по месту жительства.

Так как режим самоизоляции сохраняется только для людей старше 65 лет, все подарки будут выдавать семьям прямо на месте.

На покупку сладостей в этом году область потратила 38,3 млн рублей.