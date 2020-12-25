Уже по сложившейся традиции каждый год площадь Революции в Челябинске украшает ледовый городок. Тема городка этого года посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В нем будет восемь горок: большая горка «Космос», маленькие горки — «Сатурн», «Звездолет», «Созвездие Большой Медведицы», «Летающая тарелка», «Буран» и две горки-ловушки — «Спутник» и «НЛО». Также посетителей ждут лабиринты. Самый большой из них — «Солнечная система». В этом году городок украсят и две световые композиции — «Тоннель» и «Падающий метеорит».
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