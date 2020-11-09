Дед Мороз только на сцене, а подарки — не всем: каким будет Новый год в челябинских театрах

Рассказываем, какие волшебные сказки приготовили для юных зрителей и когда стартуют театральные ёлки.

Елки в детских садах Челябинской области в этом году будут скромными — без родителей и приглашённых артистов. Но попасть на праздник большим семейством всё-таки можно — даже в условиях пандемии челябинские театры готовят сказочные представления. Мы узнали, какой будет нынешняя новогодняя кампания в театрах Челябинска.

Отказываться от праздника театры не будут. Все заняты подготовкой новогодних спектаклей. Кто-то покажет новые представления, кто-то вернет в свой репертуар старые постановки. Но праздник будет. Хотя и в новых реалиях: без хороводов и в большинстве случаев без сладких подарков, — рассказала сайту 1obl.ru пресс-секретарь Министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Оперный театр: семейный мюзикл, балет и чарующий вальс

В Челябинском театре оперы и балета имени М. Глинки к празднику подготовили два спектакля — оба они старожилы. Это волшебный балет «Щелкунчик» (цена билета 250—2 000 руб.) и семейный мюзикл «Двенадцать месяцев» (250—400 руб.). Последний, кстати, отмечен на областном конкурсе новогодних спектаклей «Морозко» как лучший спектакль, а также за лучшие декорации и костюмы. Хороводов у ёлки перед спектаклем в театре не будет, сладких подарков — тоже.





А к Рождеству, 7 и 8 января, челябинцев приглашают послушать чарующую музыку династии Штраусов. Новогодний концерт «На прекрасном голубом Дунае...» даст симфонический оркестр театра (цена билета 250—2—000 руб.).

Драматический театр: сказка о девочке с горячим сердцем

Челябинская драма покажет детям историю об отважной девочке с горячим сердцем, способным растопить лед — мюзикл «Снежная королева». Он тоже не новый в репертуаре, однако не упускайте возможности погрузиться в его волшебство. Пока билеты продают на спектакли с 24 по 30 декабря, но в кассах театра пообещали, что будут и январские представления (цена 100—450 руб.).





Интермедии с Дедом Морозом у ёлки в Драме точно не будет, зато, скорее всего, здесь будут сладкие подарки.

Театр юного зрителя: добрые фокусы и злые тролли

В прошлом году из-за ремонта ТЮЗ играл свои новогодние представления на чужих площадках, а теперь возвращается в родные стены. Зрителям приготовили два спектакля. Это прошлогодняя история «Мой папа — Дед Мороз», которая понравится всем, кто любит фокусы и химические опыты (цена билета 250—350 руб.). Кстати, на том же фестивале «Морозко» актер, исполнявший роль папы, получил награду как лучший Дед Мороз года.





Также челябинцев ждет премьера — рождественская история «Колыбельная Марселя Марсо» (цена билета — 500 руб.). Это пронзительная сказка о приключениях мальчика Манжеля и о мире злобных непобедимых троллей, захвативших всё королевство. Сказку советуют посмотреть детям от 12 лет.

Спектакли начнутся уже 19 декабря и продлятся до конца зимних каникул. Деда Мороза у ёлки не будет, но сладкий подарок, скорее всего, в этом театре можно будет купить.

Кукольный театр: три снежинки

В Кукольном возродили забытый спектакль «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая». Так как в театре идет ремонт, новогоднее представление будет на другой площадке. От интермедии в театре откажутся, но Деда Мороза дети увидят — он будет одним из героев сказочной пьесы.

Камерный театр: история одного цыпленка





В этом году Камерный порадует горожан новой постановкой, что в пандемию большая редкость. Даже название у спектакля ещё рабочее — «Золотой цыпленок». В афише театра его еще нет, и продажа билетов пока не открыта. Хоровода у ёлки здесь точно не будет. Про остальные детали праздника в Камерном предпочитают не говорить — они пока обсуждаются.

«Манекен»: фантазии маленького Привиденчика

«Манекен» встретит праздник необычной премьерой. Спектакль Spocky Noki рассказывает о жизни маленького Привиденчика, который бодрствует только ночью, но вдруг решает увидеть солнце. Новый спектакль — это смешение клоунады, мультипликации, чёрно-белого кино и музыки Иоганна Себастьяна Баха. Все это тронет даже взрослого человека и поможет родителям вернуться в детство через игру, шалости и смех.





Спектакли будут с 19 декабря по 7 января. Продажа билетов стартует 16 ноября (цена билета — 300 руб.). «Манекен» все же планирует провести интермедию у ёлки, а вот сладких подарков в театре не ждите.

КСТАТИ

До пандемии новогодние представления были весьма популярны. В ноябре, а тем более в декабре на отдельные представления и красивые даты купить билетик, бывало, не получалось. Сейчас билеты на все представления есть, хотя в целом их меньше, ведь зрители в пандемию должны держаться на расстоянии — каждое второе место в зрительном зале остаётся свободным.

Зимой 2019—2020 года новогодние спектакли в Челябинской области посетили 125 тысяч зрителей. Театры отыграли 328 спектаклей и заработали 38,7 млн рублей. Рекордсменом по количеству данных спектаклей стал тогда Челябинский театр кукол — его артисты выходили на сцену 60 раз. А самую большую кассу — почти 15 млн рублей — собрал Челябинский оперный театр.