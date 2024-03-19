«Где родился — там и пригодился»: Алексей Текслер возглавляет Челябинскую область пять лет

Собрали семь коронных фраз губернатора

Сегодня исполняется ровно пять лет, как Челябинскую область возглавил Алексей Текслер. 19 марта 2019 года Владимир Путин назначил врио главы региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. За это время он стал народным и самым узнаваемым губернатором в новейшей истории Южного Урала.

Алексей Текслер родился в Челябинске. После окончания индустриального института работал на промышленных предприятиях, был главой администрации Норильска. В 2013 году назначен на должность заместителя министра энергетики РФ, а затем занял пост первого заместителя. В день своего назначения губернатором Челябинской области Алексей Текслер назвал основные задачи, на решении которых сосредоточится в первую очередь:

«Готов возглавить регион. Спасибо за доверие. Где родился — там и пригодился. Основные задачи — нацпроекты, в том числе экология, социально-экономическое развитие, — и дороги, и сельское хозяйство. Надо уделять внимание и социальной сфере. Готов работать. Буду стараться».

За эти годы Алексей Текслер не по разу исколесил регион. На встречах с населением, с руководителями территорий и предприятий он порою, обращаясь к своим подчиненным, главам и подрядчикам, не скупится в выражениях.

В информагентстве «Первое областное» собрали семь самых узнаваемых реплик Алексея Текслера.

«Это никуда не годится, коллеги!» — одна из коронных фраз губернатора. Так, в ходе прямой линии в конце 2021 года он несколько раз ее повторил. В частности, она была обращена к руководителям Нагайбакского района и Коркинского тогда еще района. Оба вопроса касались обеспечения жильем.

«Это бардак!» — этот вывод Алексей Текслер озвучивал в ходе своих поездок по региону. Особенно часто он звучал в первые годы его работы. Например, бардаком глава региона назвал в 2021 году ситуацию в Бакале. В ходе объезда по району он совершил «разворот Текслера» и заехал по просьбам жителей в город, где они ему показали разрушенные дороги, бесхозные ЛЭП и отсутствие газа. Так Алексей Текслер охарактеризовал благоустройство Троицка в 2019 году и транспортное сообщение с поселком Аэропорт в ходе прямой линии в том же году.

К слову, Бакал за это время заметно изменился. Осенью прошлого года здесь запустили знаменитый путепровод «фигушка», который закрыли из-за техсостояния еще в 2007 году. Во время открытия дороги бакальцы со слезами благодарили главу региона. А Троицк стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства, здесь открыли парк Томино, в этом году начнут строить на берегу реки Уй «Троицкую крепость» и даже запустят речной трамвай.

«Гнать в шею таких подрядчиков» — в сентябре 2023 года критике губернатора подвергся проблемный подрядчик ФАПа в поселке Вознесенка Сосновского района. Досталось и ответственным за состояние сельских дорог. А в 2021 году он потребовал разобраться с подрядчиком за срыв отопительного сезона в Катав-Ивановском районе.

«Мы с вами договаривались? — Вы не выполняете. Нас это не может устраивать». — Громкий разнос устроил руководству Юрюзани губернатор в октябре 2023 года за срыв запуска новых котельных. Было это, кстати, также в ходе «разворота Текслера».

«Продолжим помогать им и поддерживать» — от критики к диалогу. Каждый выезд в территорию Алексей Текслер сопровождает именно этими словами. Несмотря на проблемы или, наоборот, стремительную динамику в муниципалитете — ни один город или район не остается без поддержки и участия главы региона.

«Герои среди нас, они рядом» — эти слова с встреч Алексея Текслера с людьми, ветеранами Великой Отечественной войны и спецоперации. Глава региона часто общается и благодарит общественников, активных южноуральцев за их неравнодушие и гражданскую позицию.

«Работаем!» — практически каждое совещание губернатор завершает этой установкой.