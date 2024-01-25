Центр общественного мониторинга опубликовал рейтинг лучших и худших губернаторов Челябинской области

Среди пяти кандидатур лидирует Алексей Текслер

Центр общественного мониторинга к 90-летию Челябинской области узнал, кого жители региона считают лучшим губернатором. За эти годы областью руководил 21 человек, 16 из них — в советское время. В истории современной России жители региона знают пять губернаторов, о них и спросили социологи у 2,5 тыс. южноуральцев.

Итак, опрос прошел осенью прошлого года в 16 территориях области. Южноуральцы рассказали о годах работы Вадима Соловьева (октябрь 1991 — январь 1997), Петра Сумина (январь 1997 — апрель 2010), Михаила Юревича (апрель 2010 — январь 2014), Бориса Дубровского (январь 2014 — март 2019), Алексея Текслера (март 2019 — наши дни).

«Населению предлагалось оценить: в каком направлении развивалась область при каждом из этих губернаторов, скорее в правильном или скорее в неправильном? Вариант „затрудняюсь ответить“ тоже принимался», — пояснили в Центре общественного мониторинга и проектов.

Так, работу Вадима Соловьева затруднились оценить 72,3% южноуральцев; 8,6% опрошенных высказались, что при Вадиме Соловьеве область развивалась скорее в правильном направлении, и почти 20% заявили об обратном. Позитивные мнения доминируют о деятельности Петра Сумина, чаще всего положительно его работу оценивали жители села, пожилые. А в оценке деятельности Михаила Юревича и Бориса Дубровского доминируют отрицательные мнения: −10,1 процентного пункта и −46,1 процентного пункта.

В лидерах рейтинга Алексей Текслер — положительно его работу оценивают 78,3%, осведомлены о его работе почти 87% опрошенных. Индекс оценки работы Алексея Текслера составляет 69,6 процентного пункта.

Таким образом, Алексей Текслер по трем пунктам опроса оказался на первом месте, на втором — Петр Сумин, на третьем — Михаил Юревич, затем Вадим Соловьев. Замыкает рейтинг челябинских губернаторов Борис Дубровский.