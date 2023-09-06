Во время «разворота» под Челябинском Текслер поручил Минстрою разогнать проблемных подрядчиков

Губернатор раскритиковал дороги и будущий ФАП в Сосновском районе

В ходе объезда по Красноармейскому району и проверки медпунктов не обошлось и без «разворотов Текслера». Критике губернатора подвергся проблемный подрядчик ФАПа в поселке Вознесенка Сосновского района. Досталось и ответственным за состояние сельских дорог. Что поручил глава региона руководителям двух министерств и что попросили селяне у Алексея Текслера — в репортаже ИА «Первое областное».

Алексей Текслер после посещения поселка Петровского в Красноармейском районе решил совершить «разворот» в село Вознесенка Сосновского района. Здесь ФАП должны были сдать в минувший понедельник, но делегация увидела лишь фундамент и торчащие из него железные конструкции. Министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе доложил губернатору, что здесь подвел подрядчик.

На сегодняшний день контракт с ним расторгают, уже нашли нового исполнителя, который выполнит все работы в текущем году.

«Гоните взашей таких подрядчиков! Меня не может это устроить. Должны были к 4 сентября объект сделать. Мы сегодня приехали, а ничего нет, видим только ростверк», — кратко обозначил Алексей Текслер.

С учетом замены подрядчика, изготовления модуля ФАПа на заводе, подключения инженерных сетей и отделки объект могут сдать в декабре этого года. Глава региона поручил закончить объект в срок под личную ответственность главы Минстроя.

ФАП в Вознесенке очень нужен, что подтвердили местные жители. Селянка Наталья Годунова рассказала, что к ее пожилой маме доктор приедет только во второй половине дня, а добираться он будет из Саргазов.

В разговоре обозначилась еще одна проблема — состояние дорог. Убедился в этом и сам губернатор, сказав, что дорога «просто никакая». Жители уверяют, что это еще неплохая дорога, есть места, где состояние полотна еще хуже. Таксисты отказываются ехать по ямам и выбоинам, а о нормальном проезде для скорой помощи и пожарных говорить не приходится.

Алексей Текслер взял с собой женщину, пожаловавшуюся на дорогу, и посмотрел на месте на полотно. Глава региона поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву привести дорогу в порядок в следующем строительном сезоне.