/ Евгений Кузнецов может сыграть в ближайшем матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси»

Воспитанник «Трактора» пропустил последние шесть игр из-за травмы.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может первые вернуться на лед в матче НХЛ. Напомним, Кузнецов пропустил 6 встреч после того, как получил сотрясение мозга в игре против «Виннипег Джетс».

О возможном ближайшем возвращении хоккеиста в строй сообщил на официальном сайте НХЛ журналист Том Гулитти. Надежду выразил и главный тренер «Столичных» Тодд Рирден.

Это большой шаг в восстановлении, конечно, пройти через полную тренировку. Мы посмотрим на его состояние. Было хорошо увидеть его сегодня, это точно. — сказал Тодд Рирден.

Напомним, что вчера Евгений Кузнецов провел первую полноценную тренировку после травмы. Форвард вышел на лед вместе с командой в специальном бесконтактном джерси.

Матч «Вашингтона» против «Нью Джерси» пройдет в ночь с 30 ноября на 1 декабря.