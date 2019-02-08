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/ Два гола и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Два гола и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Воспитанник «Трактора» был признан первой звездой матча и всего игрового дня.
сегодня в 13:48
  |  Хоккей

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов набрал 3 очка в поединке «Столичных» против «Колорадо Эвалэнш». На счету 92-го номера «Вашингтона» две забитые шайбы, одна из которых была заброшена в овертайме, и голевая передача.

Первый гол Евгений Кузнецов забил во втором периоде, когда его команда играли в большинстве. Нападающий после броска Александра Овечкина поймал отскок шайбы от вратаря «Колорадо» Семена Варламова и в падении вывел «Вашингтон» вперед.

В самом начале третьего периода «Кузя» записал в свой актив передачу. Именно воспитанник «Трактора» начал атаку, которая в итоге привела к шайбе Мэтта Нисканена.

Но решающий гол был забит на последней минуте овертайма. Евгений Кузнецов вышел один на один с вратарем «Колорадо» Семеном Варламовым и отправил шайбу прямо «в домик» голкиперу. Победную шайбу «Кузя» отпраздновал фирменной «птичкой».

По итогам матча Евгений Кузнецов был признан первой звездой встречи, а уже по завершении всех матчей НХЛ назвала российского форварда первой звездой дня. Всего «Кузя» провел на льду 19 минут и 49 секунд, сделал 4 броска в створ, 1 силовой прием и один раз заблокировал бросок. После этого матча в 48 играх сезона у Евгения Кузнецова 48 очков при показателе полезности «+4».

Также отметим и другого россиянина в составе «Столичных» — Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталс» сделал 2 голевых передачи. Одна из них как раз и была пасом на Кузнецова в овертайме.

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