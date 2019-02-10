/ Гол Евгения Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения

Ассистентами россиянина выступили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Очередной, уже 13-й по счету заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ отметился воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов. Его гол, забитый в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» перевел противостояние команд в дополнительное время.

Шайба была заброшена Кузнецовым в концовке третьего периода, при счете 4:3 в пользу «Флориды». Ассистентами форварда также выступили русские игроки, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Именно последний сначала сделал ложный замах на синей линии, а затем отдал пас Кузнецову, который «прошил» ворота «Флориды» с острого угла.

В последних 7 играх сезона на счету «Кузи» 11 очков, из них 5 голов и 6 результативных передач. Всего в этом матче воспитанник «Трактора» провел на льду 16 минут и 56 секунд, нанес 3 броска в створ ворот и сделал 1 перехват, показав 29% эффективности на вбрасываниях.

В 49 играх этого чемпионата на счету Евгения Кузнецова 49 результативных баллов. Отметим, что несмотря на забитую Кузнецовым шайбу, победу в этом матче со счетом 5:4 одержала «Флорида». Во встрече также принимал участие другой челябинец, нападающий Евгений Дадонов, однако он не отличился результативными действиями на льду.