/ Евгений Кузнецов вернулся на лед после травмы

Игрок провел первую тренировку после сотрясения мозга.

Евгений Кузнецов приступил к тренировкам с «Вашингтон Кэпиталз» в бесконтактном игровом свитере. Об этом в своем профиле в «Твиттер» сообщила журналистка издания «Вашингтон пост» Изабель Хуршудян.

Евгений Кузнецов (сотрясение) сейчас находится в светло-голубой, бесконтактной майке. Девонте Смит-Пелли (травма поясницы) был на льду один этим утром, что является хорошей новостью и плохими новостями. По крайней мере, он катается на коньках, но он не катается с командой. — сообщила Изабель Хуршудян.

Воспитанник «Трактора» был травмирован в игре против команды «Виннипег Джетс». Кузнецов получил удар в голову от игрока «Джетс» Брэндона Танева, попытался продолжить игру, но вскоре покинул площадку. Позднее врачи диагностировали у «Кузи» сотрясение мозга, и с тех пор игрок не выходил на лед в официальных матчах.

В текущем сезоне на счету челябинца 18 матчей в составе «Вашингтона», 6 и 15 результативных передач при общем показателе полезности «-3».