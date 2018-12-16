/ Евгений Кузнецов набирает очки в восьми матчах подряд

Челябинец поучаствовал в победе «Вашингтона» над «Баффало».

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял непосредственное участие в матче столичной команды против «Баффало Сейберс». «Кузя» отдал голевую передачу и реализовал один из послематчевых буллитов, тем самым помог «Вашингтону» одержать победу в матче.

В середине первого периода, при ничейном счете 1:1, Кузнецов, после борьбы у борта, подобрал шайбу, и отдал голевой пас на Якуба Врану, который мощным щелчком вывел «Кэпиталз» вперед.

Результативная серия воспитанника «Трактора» длится уже 8 матчей. Кузнецов набирает очки в каждом своем матче после травмы. Только за этот отрезок на счету российского форварда оказались 10 набранных результативных баллов.

В этом матче Евгений Кузнецов провел на льду 21 минуту 25 секунд и сделал 5 бросков в створ ворот. Статистика потерь и перехватов — 1:2. Эффективность «Кузи» на вбрасываниях — 60%.