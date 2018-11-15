/ Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»

Хоккеист покинул площадку в первом периоде встречи.

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов получил травму верхней части тела в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Нападающий получил удар в голову от нападающего канадской команды Брендона Танева в середине площадки.

После столкновения арбитр отправил Танева на скамейку штрафников, а Евгений Кузнецов попытался продолжить игру, но затем покинул площадку и больше не выходил на лед.

Уже по ходу встречи в «Твиттере» пресс-службы «Вашингтона» появилось сообщение о том, что форвард получил травму верхней части тела и пройдет дополнительное медицинское обследование на следующий день.

Уход Кузнецова с площадки был профилактикой. Очевидно, что он получил удар по голове. Нам нужно продолжить обследование завтра, но нам было необходимо убедиться, что он не сможет продолжить игру сегодня. — сказал наставник «Вашингтона» Тодд Рирден на послематчевой пресс-конференции.

Без участия Кузнецова клуб из столицы США проиграл «Виннипегу» со счетом 1:3.Отметим, что Евгений Кузнецов является лучшим бомбардиром «Вашингтона» по системе «гол + пас». На счету российского форварда 21 очко в 18 играх текущего сезона НХЛ.