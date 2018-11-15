Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68 +0.32 76.76 +0.69
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»

Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»

Хоккеист покинул площадку в первом периоде встречи.
сегодня в 14:22
  |  Спорт

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов получил травму верхней части тела в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Нападающий получил удар в голову от нападающего канадской команды Брендона Танева в середине площадки.

После столкновения арбитр отправил Танева на скамейку штрафников, а Евгений Кузнецов попытался продолжить игру, но затем покинул площадку и больше не выходил на лед.

Уже по ходу встречи в «Твиттере» пресс-службы «Вашингтона» появилось сообщение о том, что форвард получил травму верхней части тела и пройдет дополнительное медицинское обследование на следующий день.

Уход Кузнецова с площадки был профилактикой. Очевидно, что он получил удар по голове. Нам нужно продолжить обследование завтра, но нам было необходимо убедиться, что он не сможет продолжить игру сегодня. — сказал наставник «Вашингтона» Тодд Рирден на послематчевой пресс-конференции.

Без участия Кузнецова клуб из столицы США проиграл «Виннипегу» со счетом 1:3.Отметим, что Евгений Кузнецов является лучшим бомбардиром «Вашингтона» по системе «гол + пас». На счету российского форварда 21 очко в 18 играх текущего сезона НХЛ.

Общество
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
25.10.2018
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
Хоккей
Одноклубник Евгения Кузнецова: «Он входит в число пяти лучших игроков лиги»
15.10.2018
Одноклубник Евгения Кузнецова: «Он входит в число пяти лучших игроков лиги»
Общество
НХЛ. Евгений Кузнецов набрал 4 очка в игре против «Вегаса»
  
11.10.2018
НХЛ. Евгений Кузнецов набрал 4 очка в игре против «Вегаса»
Хоккей
«Питтсбург» Малкина оказался сильнее «Вашингтона» Кузнецова
05.10.2018
«Питтсбург» Малкина оказался сильнее «Вашингтона» Кузнецова
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
На территории Южного Урала создадут заповедник с сертификатом ЮНЕСКО
сегодня в 15:53
На территории Южного Урала создадут заповедник с сертификатом ЮНЕСКО
Общество
Частичка Южного Урала появится в Крыму вместе с солнечными часами
сегодня в 15:45
Частичка Южного Урала появится в Крыму вместе с солнечными часами
Общество
Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог
сегодня в 15:35
Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог
Спорт
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
сегодня в 15:25
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
Общество
Катав-Ивановский район вновь немного потрясло
сегодня в 15:14
Катав-Ивановский район вновь немного потрясло
Общество
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
сегодня в 15:08
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
Спорт
Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»
сегодня в 14:22
Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»
Происшествия
Серебристый «Форд Фокус» перевернулся в Троицком районе
сегодня в 14:13
Серебристый «Форд Фокус» перевернулся в Троицком районе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6