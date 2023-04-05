Два случая кори выявлены в Челябинской области

На Южном Урале больных с этой инфекцией не было уже несколько лет

Челябинская область пополнила список регионов России, где с начала этого года подтверждены случаи заражения корью. На Южном Урале больных с этой инфекцией не было уже несколько лет. А сейчас в регионе выявлены уже двое заболевших. Об этом ИА «Первое областное» рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«В Челябинской области зафиксированы два случая кори»,

— заявила Светлана Лучинина.

Ранее эпидемиологи говорили, что у жителей области к кори сформирован хороший коллективный иммунитет. На Южном Урале привиты 99% детей и 98% взрослых до 35 лет, а почти все люди пенсионного возраста переболели инфекцией в детстве, поэтому при завозе вируса в нашу область возможны только локальные вспышки — эпидемии кори не будет.

Но в группе риска по-прежнему остаются непривитые люди.

«Им обязательно нужно привиться и не ограничивать себя в общении»,

— говорит Светлана Лучинина.

Сейчас в регионе проводится подчищающая вакцинация от кори. Дети и взрослые до 35 лет могут бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. А людей в возрасте 35—55 лет прививают бесплатно, если они имеют большой круг общения по долгу службы (речь идет о работниках сферы образования, медицины, ЖКХ, сферы услуг, о вахтовиках).

Не забывайте, что вирус кори очень заразен, а ее симптомы похожи на симптомы ветрянки: температура, катаральные проявления, характерная сыпь. В тяжелых случаях у больных развиваются бактериальные осложнения — пневмония, отит. У беременных женщина она вызывает пороки развития плода, нерожденный ребенок может даже погибнуть.