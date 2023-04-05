«В Челябинской области зафиксированы два случая кори», — заявила Светлана Лучинина.
Ранее эпидемиологи говорили, что у жителей области к кори сформирован хороший коллективный иммунитет. На Южном Урале привиты 99% детей и 98% взрослых до 35 лет, а почти все люди пенсионного возраста переболели инфекцией в детстве, поэтому при завозе вируса в нашу область возможны только локальные вспышки — эпидемии кори не будет.
Но в группе риска по-прежнему остаются непривитые люди.
«Им обязательно нужно привиться и не ограничивать себя в общении», — говорит Светлана Лучинина.
Сейчас в регионе проводится подчищающая вакцинация от кори. Дети и взрослые до 35 лет могут бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. А людей в возрасте 35—55 лет прививают бесплатно, если они имеют большой круг общения по долгу службы (речь идет о работниках сферы образования, медицины, ЖКХ, сферы услуг, о вахтовиках).
Не забывайте, что вирус кори очень заразен, а ее симптомы похожи на симптомы ветрянки: температура, катаральные проявления, характерная сыпь. В тяжелых случаях у больных развиваются бактериальные осложнения — пневмония, отит. У беременных женщина она вызывает пороки развития плода, нерожденный ребенок может даже погибнуть.
Ранее на этой неделе о 19 случаях кори на подведомственной ему территории заявил Роспотребнадзор Республики Башкортостан. Случаи заболевания регистрируются преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из-за границы и из других субъектов РФ. Первыми заболели дети, которые вернулись с отдыха из Египта, а также ребенок из Таджикистана.
Один из последних случаев заражения корью в Челябинской области был в 2019 году. Непривитый мужчина привез инфекцию из Таиланда.
По каким симптомам можно распознать корь, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
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