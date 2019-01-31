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/ Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске

Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске

«Первый областной» рассказывает, как избежать опасного заболевания.
сегодня в 15:23
  |  Общество

Первый заболевший корью зарегистрирован в Челябинске в 2019 году, сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, вирус был привезен на Южный Урал из Таиланда.

С начала года в области был зарегистрирован 1 случай кори у не привитого против кори взрослого, прибывшего из туристической поездки в Королевство Таиланд. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в прошлом году корью на территории области заболели 9 человек, 4 из которых — дети от 1 до 11 лет. Все заболевшие дети не были привиты. Трое из заболевших взрослых также не имели данных о прививках.

Что такое корь?

Для начала стоит учесть, что корь — острое заболевание, основные характеристики которого: высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь и общая интоксикация.

Болезнь передается воздушно-капельным путем, а источником инфекции является зараженный человек. Корь имеет серьезные последствия. После перенесенного заболевания возможны осложнения со стороны центральной нервной и дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта.

По оценкам всемирной организации здравоохранения, в 2017 году от кори погибло 110 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до пяти лет.

Корь высококонтагиозная. При регистрации заболевания риску подвергаются все лица, которые имели даже непродолжительный контакт с пациентом. Не привитый человек является самым восприимчивым к болезни.

При регистрации случая кори в образовательных, медицинских или социальных организациях вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день. При выявлении случая кори в образовательном учреждении не привитые и не болевшие корью дети также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день. В очагах инфекции прививки против кори проводятся всем без ограничения возраста. — отметили в Роспотребнадзоре.

Как защитить себя от кори?

Самым эффективным способом защиты от болезни является вакцинация. В Роспотребнадзоре подчеркивают: в рамках Национального календаря прививок проводится двукратная иммунизация для детей 6 и 12 лет.

При нарушении сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте, вторая прививка проводится детям после шести лет не ранее чем через три месяца после первой. — уточнили в ведомстве.

Также в рамках национального календаря профилактических прививок прививаются против кори взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые или привитые один раз. Кроме того, под вакцинацию попадают взрослые групп риска до 55 лет.

Прежде всего, иммунизация рекомендуется тем, кто хочет отправиться на отдых за рубеж. В Роспотребнадзоре подчеркивают: специфического лечения болезни не существует, а прививка является единственно верным способом обезопасить себя.

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