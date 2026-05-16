Почти тысячу ландшафтных пожаров потушили в Челябинской области весной-2026

Сотрудники МЧС продолжают разъяснять южноуральцам, как вести себя с огнем

В Челябинской области установилась жаркая погода, и в ряде округов значительно возрос риск природных пожаров. В этот период спасатели увеличили количество профилактических рейдов, чтобы напомнить южноуральцам правила обращения с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что с начала весны в регионе уже потушили 983 ландшафтных пожара. Из-за жары ситуация остается напряженной.

«В Нагайбакском, Агаповском, Магнитогорском, Чесменском, Верхнеуральском, Кунашакском, Кизильском, Брединском, Красноармейском, Варненском, Локомотивном и Карталинском округах установился 4-й класс пожарной опасности. В ближайшие дни ситуация не изменится, поэтому людям важно соблюдать максимальную осторожность»,— добавили в ведомстве.

Южноуральцам напомнили, что разведение костров на участках разрешено на расстоянии не менее 15 метров от построек, 30 метров от лиственных лесов и 100 метров от хвойных лесов. А разводить мангал допускается на расстоянии не менее 5 метров от строений. При этом под рукой обязательно нужно иметь средства пожаротушения.

Обстановку в регионе постоянно мониторят патрульно-контрольные группы, также применяются беспилотники. Принятые меры позволяют оперативно выявлять нарушителей: к административной ответственности привлечены уже 72 виновника пожаров. Напомним, для граждан предусмотрены штрафы в размере до 15 тысяч для граждан, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических — до 400 тысяч. При введении особого противопожарного режима сумма штрафов удваивается.