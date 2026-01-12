Два челябинских горнолыжных курорта вошли в топ‑5 самых популярных в России

На них пришлось 9% всех бронирований

Горнолыжные курорты «Банное» и «Абзаково» вошли в пятерку самых бронируемых направлений в России этой зимой наряду с сочинской Красной Поляной и кавказским «Архызом». Такие данные представили аналитики национального туроператора «Алеан», сообщили в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

На «Банное» пришлось 5% всех продаж горнолыжных туров по стране, на «Абзаково» — 4%. С такими результатами южноуральские ГЛК заняли 4-е и 5-е места соответственно.

«Попадание сразу двух южноуральских курортов в национальный топ-5 — это яркое свидетельство роста качества сервиса, инфраструктуры и узнаваемости всего региона. Инвестиции в развитие склонов, гостиничного фонда и разнообразие зимних активностей дают ощутимый результат», — отметили в центре.

Там добавили, что успех челябинских ГЛК способствует повышению туристического потока в регион в целом, а это стимулирует развитие смежных отраслей: транспорта, торговли, сфер питания и услуг.

Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, что к развитию туризма в Челябинской области подходят комплексно: не только совершенствуют инфраструктуру, но и помогают в реализации инвестпроектов. Эта работа дает результат: в 2025 году турпоток в регионе вырос на 14%. Кроме того, область получила три награды национальной туристической премии.