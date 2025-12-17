Челябинская область завоевала три награды национальной туристической премии

«Притяжение», Тургояк и «Аркаим» отмечены на федеральном уровне

Три ключевые достопримечательности Челябинской области стали победителями национальной туристической премии Russian Traveler Awards — 2025, сообщает пресс-служба правительства региона.

Парк «Притяжение» в Магнитогорске получил награду как лучшее общественное пространство. Озеро Тургояк стало лучшим природным объектом, а музей-заповедник «Аркаим» — лучшим культурно-историческим объектом.

«Мы — регион, который продвигает сейчас активную тему туризма. Она важна. Если брать по потенциалу экономическому, то туристический потенциал сегодня один из самых динамично развивающихся у нас в этой части. Эта сфера растет очень активно, поэтому мы выделили в отдельное направление, создали управление, Главное управление по развитию туризма», — сказал глава региона.