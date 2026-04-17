Под Челябинском построят курорт с термальным и горнолыжным комплексами

Инвестиционная комиссия одобрила три проекта

Инвестблок Центра «Мой бизнес» взял на сопровождение значимые проекты в сфере туризма и рециклинга. В Челябинской области построят всесезонный курорт, базу отдыха у нацпарка и комплекс по сбору и переработке отходов. В отборе участвовали представители министерства экономического развития, Центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности и Главного управления по координации и развитию туризма, сообщает сайт Bfm74.ru.

В Сосновском округе в Эльтауне появится масштабный всесезонный курорт. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года. В состав комплекса войдут гостиница «4 звезды» с развитой инфраструктурой, многофункциональное здание площадью около 20 000 квадратных метров, банкетный комплекс из 5 залов на 510 человек. Предусмотрено 170 мест размещения: 140 номеров в гостинице и 30 — в коттеджах и таунхаусах.

Гостей курорта ждут разнообразные развлечения и зоны отдыха:



термальный комплекс со спа‑центром;

пляж на 1500 человек;

искусственный водоем и уличные бассейны;

круглогодичный горнолыжный комплекс;

горнолыжная школа и сноупарк с тюбинговыми трассами;

рестораны, кафе, фуд‑моллы;

пункт проката спортивного инвентаря.

Также Инвестиционная комиссия одобрила проект строительства базы отдыха «Златогорье» в Златоусте. Рядом с национальным парком «Таганай» построят 6 деревянных домиков в стиле А‑фрейм с панорамными окнами — из них откроются живописные виды на леса и горы. На территории обустроят бани с чанами, беседки и мангальные зоны, детские игровые площадки.

На территории Копейского городского округа построят комплекс по сбору и переработке отходов. Проект включает 3 объекта производственно‑технического назначения, в том числе мусоросортировочный комплекс мощностью до 170 тысяч тонн в год. Это часть программы по переходу на экономику замкнутого цикла, реализуемой по всей стране.

Новые проекты не только повысят туристическую привлекательность Челябинской области, но и укрепят экологическую безопасность региона за счет внедрения современных технологий рециклинга.