Турпоток в Челябинской области вырос на 14% в 2025 году

Это связано с развитием транспорта, цифровых сервисов и новых форматов размещения

На Южном Урале фиксируют рост популярности экологического, промышленного, водного и спортивного туризма. Челябинская область демонстрирует одни из самых динамичных показателей в УрФО, отмечается в декабрьском докладе Банка России.

В третьем квартале 2025 года организованный турпоток в регионе вырос более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост с развитием транспортной доступности, цифровых сервисов для путешественников и появлением новых форматов размещения.

«Из-за роста популярности отдыха вблизи национальных парков и озер все большим спросом у жителей и гостей области пользуется размещение в глэмпингах. В зимнее время года традиционно растет поток туристов на местные горнолыжные курорты», — говорится в докладе.

Дальнейшее развитие отрасли на Южном Урале обеспечат масштабные инвестиции, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Средства направят на модернизацию туристических маршрутов, строительство новых объектов и благоустройство существующих круглогодичных курортов.

Дополнительным стимулом стал заметный рост количества культурных событий в регионе, отмечается в докладе.