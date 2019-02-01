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/ Борис Дубровский показал Виталию Мутко быструю застройку микрорайона «Академ Riverside»

Борис Дубровский показал Виталию Мутко быструю застройку микрорайона «Академ Riverside»

Последние дольщики «Гринфлайта» получат жилье уже в апреле 2019.
сегодня в 16:31
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил зампреду правительства Виталию Мутко о достройке домов в «Академ Riverside». Напомним, сегодня в рамках посещения с рабочим визитом Челябинской области Виталий Мутко осмотрел микрорайон.

Как рассказал генеральный директор компании «Гринфлайт» Олег Лакницкий, еще в июне 2016 года в компании было 4732 обманутых дольщика. За два года их количество серьезно сократилось.

С первого июля мы начали программы по выдаче жилья обманутым дольщикам. В 2016 году, за полгода мы сдали два дома, 260 человек переехало. В 17-м году мы уже сдали больше домов, переехало 2229 человек, и в 2018 году переехало 1209 человек. На сегодняшний день осталось порядка 700 человек, 155 из них мы передаем квартиры в феврале-марте. Останется 550 человек. Думаю, что к апрелю мы должны закончить всю процедуру и последний дольщик должен получить квартиру. Эта эпопея закончилась, она длилась 2.5 года. — рассказал Олег Лакницкий.

Отметим, что решить проблему микрорайона удалось благодаря активному вмешательству губернатора региона. В рамках осмотра «Риверсайда» Борис Дубровский, Виталий Мутко и Олег Лакницкий обсудили вопросы защиты прав участников долевого строительства, а также поговорили о необходимости развития законодательства в сфере жилищного строительства.

Сегодня, 1 февраля, в рамках визита в Челябинскую область Виталий Мутко также осмотрел стройку конгресс-холла «Таганай» и ознакомился с проектом здания. Комплекс предлагают сделать основной площадкой для международных мероприятий. Также зампред провел совещание, касательно вопросов подготовки региона к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, в планах Виталия Мутко посетить Магнитогорск.

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