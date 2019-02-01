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/ Виталий Мутко поручил стать активнее южноуральским министерствам транспорта и строительства

Виталий Мутко поручил стать активнее южноуральским министерствам транспорта и строительства

Работа ведомств напрямую связана с подготовкой региона к международным саммитам.
сегодня в 16:09
  |  ШОС и БРИКС

Усилить контроль за подготовкой к ШОС и БРИКС поручил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он объяснил это большим объемом работы частных инвесторов на всех объектах, строящихся к международным саммитам. В работу должны активно включиться министерство строительства региона и министерство транспорта, чтобы модернизировать городскую среду, коммунальную и транспортную инфраструктуру. Основным объектом, на который направлено внимание, остается аэропорт. Все это обсудили на совещании Виталия Мутко с представителями правительства Челябинской области.

Я скажу честно, что времени осталось мало, какие-то тревоги определенные есть, но мы сегодня посмотрели все объекты, весь этот размах. Я еще раз убежден, что это важное событие в политическом плане, и важное, чтобы дать некий толчок в развитии города. Очень серьезный регион, мы с Борисом Александровичем много общались, встречались в Москве, есть много накопившихся проблем, но мы стоим на пороге реализации больших проектов. Их двенадцать, они направлены на решение серьезных вопросов: развитие инфраструктуры, транспорта, благоустройстве города, создание комфортной городской среды, экологических проблем доступности социальной инфраструктуры, решение демократических проблем. Ресурсы будут серьезные, и я надеюсь, вы в них принимаете участие. Подготовка к ШОС — отдельная программа, которая должна решаться целенаправленно совместно с федеральными органами власти. — сказал Виталий Мутко.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в регионе понимают всю возложенную на область ответственность. В то же время, по словам губернатора, саммиты являются большой возможностью преобразить город, которой нужно непременно воспользоваться.

Мы постоянно работаем в режиме наследия. Саммит пройдет, а все останется людям. Это очень важно. Нас вдохновляют проекты, которые реализованы с вашим участием. После проведения мероприятий территории города начали выглядеть по-другому. Над этим работаем, при этом понимаем всю ответственность. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, ранее зампред осмотрел стройку конгресс-холла «Таганай», а также жилой комплекс «Академ Риверсайд». Также в рамках рабочего визита в Челябинскую область Виталий Мутко посетит Магнитогорск.

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