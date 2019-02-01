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/ Виталий Мутко прибыл в Челябинск и посетил строящиеся к саммитам объекты

Виталий Мутко прибыл в Челябинск и посетил строящиеся к саммитам объекты

Зампред правительства РФ также проверил дома обманутых дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд».
сегодня в 12:57
  |  Общество

Сегодня, 1 февраля, на Южный Урал прибыл заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Целью его визита является проверка подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Как сообщает корреспондент медиахолдинга «ОТВ», который сейчас находится на месте событий, Виталий Мутко уже посетил жилой комплекс «Академ Риверсайд». Его целью была проверка работы по сдаче квартир, чтобы обманутые дольщики получили свое жилье.

Далее заместитель председателя правительства РФ посетил стройку конгресс-холла «Таганай» и ознакомился с проектом здания. Отметим, что строящийся комплекс предполагают сделать основной площадкой для проведения мероприятий международных форматов. После Виталий Мутко направился оценить ход работ над конгресс-холлом на реке Миасс, где также ознакомился с проектом и сроками сдачи объекта.

Во второй половине дня заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития направится в Магнитогорск.

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