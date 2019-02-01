/ Виталий Мутко пообещал федеральную помощь в преображении Челябинска

Зампредседателя правительства также поинтересовался судьбой объектов ШОС после саммитов.

Федеральную поддержку в работе над саммитами ШОС и БРИКС пообещал заместитель председателя правительства Р Ф Виталий Мутко. Он еще раз напомнил, что есть 12 проектов, в которых участвует Челябинская область, и регион может претендовать на средства из федерального бюджета.

Надо понимать, что в феврале пройдет распределения бюджета, деньги разойдутся по программам. Все, что не будет распределено, направится в резервный фонд. Затем будет возможность выделить что-то в мае-июне при уточнении бюджета. Если кто-то не использует какие-то деньги, посмотрим, по каким программам сможем сделать уточнение и что-то добавить. — сообщил Виталий Мутко.

Все вложения, считают представители регионального и федерального правительства, должны быть оправданы. По саммитам ШОС и БРИКС это выражается в использовании объектов и после мероприятий. Например, конгресс-холл может стать универсальным киноконцертным залом. Разместиться там смогут сразу 1600 человек. Будущее здания будет игровым или деловым, это сейчас решают.

Напомним, Виталий Мутко прибыл в Челябинск, чтобы посмотреть подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, чиновнику продемонстрировали успешную работу с обманутыми дольщиками на примере компании «Гринфлайт». Уже в апреле этого года все квартиры в микрорайоне «Академ Riverside» будут сданы, ключи выданы. Отметим, что визитом в Челябинск Виталий Мутко не ограничился. Он пожелал посетить Магнитогорск и встретиться с его жителями, особенно с представителями частично рухнувшего дома на проспекте Карла Маркса.