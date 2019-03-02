/ В Чурилово на год перенесут платформу для пассажиров электричек

Изменения связаны со строительством нового пешеходного моста.

Из-за демонтажа старого пешеходного моста на станции Чурилово в Челябинске изменится место посадки-высадки пассажиров. Теперь она будет производиться на платформе в междупутье 4−5 пути, который находится в 300 метрах от станции. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В связи с проведением работ по демонтажу старого пешеходного моста и строительством нового моста для обеспечения безопасности пассажиров пригородных поездов временно будет перенесено место посадки и высадки. Она будет производиться на платформе, расположенной в междупутье 4−5 пути, находящейся в 300 метрах от станции. — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Пассажиров пригородных поездов, которые останавливаются на станции в Чурилово предупредят о переносе на пригородном вокзале Челябинск, в поездах и на станции Чурилово.

Изменения вступят в силу уже в ближайший понедельник, 4 марта. Работы по строительству нового моста, по расчетам железнодорожников, продлятся в течение года, а сам перенос связан с обеспечением безопасности пассажиров. К платформе от станции обеспечен безопасный проход через пешеходный переход. В ЮУЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к возникшей ситуации и приносят извинения за предоставленные неудобства.