Дорожники начали ямочный ремонт вокруг Челябинска

В первую очередь в проезжее состояние приводят аварийные участки

В Челябинской области подрядчики приступили к ремонту на региональных дорогах. В приоритетах участки, где происходят аварии и ямочность, превышающая нормативы, сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.



«Дорожники напоминают, что это временная мера, которая позволяет оперативно решить проблему на сложных участках, где выявлены ненормативные дефекты, аварийные ямы, и обеспечить безопасный проезд до начала основных дорожных работ», — сказали в пресс-службе.

Сейчас дорожники заняты ремонтом дорог Рощино — М‑36 — подъезд к Екатеринбургу, обход города Челябинска. В фокусе внимания находятся и ямочный ремонт на мостах.

Пока ямы заливают холодным асфальтобетоном. Как только установится плюсовая температура, дорожники будут использовать горячие смеси. Ранее министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев сообщил, что в регионе отремонтируют 611 километров дорог.