Челябинцы чаще покупают новые отечественные авто вместо китайских

В первом квартале 2026 года рынок новых автомобилей в Челябинской области вырос на 60%. Средний чек достиг 2,55 млн рублей, сообщают аналитики «Авито Авто».

По спросу лидируют LADA Granta и два дебютанта рынка в лице TENET T7 и TENET T4. В топ-5 также попали LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Высокой популярностью пользуются HAVAL Jolion, новинка LADA Iskra, LADA Vesta, а также LADA Vesta Cross.

Чаще всего покупатели рассматривают машины отечественных марок стоимостью 2–3 млн рублей, затем — 1–2 млн. Доля китайских авто на рынке региона снизилась с 52,5 до 32,9%. Это связано в том числе с появлением новых брендов, таких как TENET (Россия). При этом LADA остается лидером среди отечественных марок.

«Если в начале 2025 года автомобили, произведенные в России, занимали менее 30% предложения по стране, то сейчас это уже почти каждое второе объявление на платформе. Для рынка новых автомобилей это один из самых наглядных признаков того, как быстро меняется структура предложения», — комментирует руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец.

Также растет интерес к электромобилям и гибридам: их доля достигла 5,6%. Покупатели все чаще хотят прозрачности и надежности при покупке, поэтому востребованы сервисы с проверенными авто и фиксированными ценами.